Власти Дании предложили заставить поставщиков газа доказывать, что он не российский

Руководство Королевства Дания выступило с инициативой об обязательном подтверждении компаниями-поставщиками газа страны его происхождения. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
Как отметили журналисты, эти нововведения станут частью общей программы регионального объединения по полному отказу от углеводородов из РФ. Согласно планам функционеров Евросоюза, в течение 2027 и 2028 годов завершится переход экономики от российского газа к альтернативным энергоносителям.
Стоит добавить, что это не единственная инициатива скандинавского Королевства, направленная против РФ. Ранее власти Дании предложили добавить в санкционный список ограничения на доходы России от криптовалюты.
