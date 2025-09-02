Ричмонд
Власти Дании предложили заставить поставщиков газа доказывать, что он не российский

Руководство Королевства Дания выступило с инициативой об обязательном подтверждении компаниями-поставщиками газа страны его происхождения. Подробности приводит информагентство Bloomberg.

«Страны Евросоюза ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки… Дания, которая сейчас председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ не был добыт в России», — указали в Bloomberg.

Как отметили журналисты, эти нововведения станут частью общей программы регионального объединения по полному отказу от углеводородов из РФ. Согласно планам функционеров Евросоюза, в течение 2027 и 2028 годов завершится переход экономики от российского газа к альтернативным энергоносителям.

Стоит добавить, что это не единственная инициатива скандинавского Королевства, направленная против РФ. Ранее власти Дании предложили добавить в санкционный список ограничения на доходы России от криптовалюты.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

