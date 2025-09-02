Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирландия готова стать миротворцем на Украине

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.

Источник: Life.ru

«Я заверил Зеленского, что Ирландия готова поддержать работу “коалиции желающих” посредством предоставления нелетальной военной помощи», — сказал Мартин.

Он также добавил, что Ирландия открыта к участию в любой миротворческой миссии в соответствии с Уставом ООН. Кроме этого премьер продолжит сотрудничество с партнёрами для поддержки Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Ранее Эстония также подтвердила готовность отправить роту своих военнослужащих-миротворцев для операции на Украине. Это заявление сделал глава эстонского правительства Кристен Михал во время онлайн-встречи «коалиции желающих».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше