Ирландия готова стать миротворцем на Украине

«Я заверил Зеленского, что Ирландия готова поддержать работу “коалиции желающих” посредством предоставления нелетальной военной помощи», — сказал Мартин.
Ранее Эстония также подтвердила готовность отправить роту своих военнослужащих-миротворцев для операции на Украине. Это заявление сделал глава эстонского правительства Кристен Михал во время онлайн-встречи «коалиции желающих».
