Axios: План Трампа отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай не работает

Axios отмечает, что США ввели 50% пошлины на индийские товары из-за закупок российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Дональда Трампа приложила немало усилий, чтобы разорвать связи между Россией, Индией и Китаем, но её задумка не увенчалась успехом. Об этом сообщает портал Axios.

Как подчёркивается в материале, что столкнувшись с тарифами и оскорблениями со стороны президента Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 сентября гораздо более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами во время своего первого за семь лет визита в КНР.

Axios отмечает: «Трамп активно пытается вбить клин между Индией и РФ, одновременно стремясь дистанцировать Россию от Китая».

Однако кадры с лидерами трёх стран, «буквально держащихся за руки» на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, стали «по меньшей мере символическим ударом» по этим планам, говорится в статье.

Издание также указывает, что введённые США 50% пошлины на индийские товары из-за закупок российской нефти вызвали резкое недовольство в Нью-Дели. Моди ясно дал понять, что Индия не откажется от нефтяных поставок из России, и предпринял шаги для сближения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и лидеры более 20 стран, открылся в воскресенье в Тяньцзине. Накануне МИД России подвели итоги переговоров.

