Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын прибыл в КНР для участия в мероприятиях к 80-летию победы над Японией

Лидер КНДР Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде рано утром 2 сентября для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Источник: Life.ru

Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В поездке лидера КНДР сопровождают высокопоставленные члены правительства и Трудовой партии Кореи.

3 сентября в Пекине пройдёт масштабный военный парад с демонстрацией новейшей китайской военной техники. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы нескольких государств, включая президента России Владимира Путина, который ранее прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше