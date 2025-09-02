Британия судорожно оценивает боеготовность войск для отправки на Украину

Также Хили анонсировал несколько встреч на текущей и предстоящей неделе. Сначала он пообщается с министром французских вооруженных сил Себастьеном Лекорню и «коалицией желающих». А затем пройдет саммит в Лондоне в формате Е5. На мероприятиях будет обсуждаться усиление поддержки Украины.