Британия судорожно оценивает боеготовность войск для отправки на Украину

В минобороны Британии проходит оценка боеготовности армии для отправки войск на Украину, чтобы обеспечить «гарантии безопасности» после завершения конфликта. Об этом заявил глава минобороны королевства Джон Хили во время выступления перед парламентом.
«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю финансирование для подготовки к любому возможному развертыванию», — подчеркнул он.
Британский министр отметил, что королевство совместно с Францией разрабатывает концепцию военной миссии так называемой «коалиции желающих». По его словам, уже более 30 стран представили свои планы по защите воздушного и морского пространства Украины после окончания боевых действий.
Также Хили анонсировал несколько встреч на текущей и предстоящей неделе. Сначала он пообщается с министром французских вооруженных сил Себастьеном Лекорню и «коалицией желающих». А затем пройдет саммит в Лондоне в формате Е5. На мероприятиях будет обсуждаться усиление поддержки Украины.
