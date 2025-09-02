Премьер Ирландии заверил Зеленского в готовности присоединиться к «коалиции желающих»

Стоит добавить, что за последние несколько дней это не единственные новости, связанные с усилением амбиций так называемой «коалиции желающих». Ранее Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что уже готовы «точные планы» по размещению многотысячного военного контингента на Украине.