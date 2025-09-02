Михол Мартин, глава Правительства Республики Ирландия, заявил, что готов присоединиться к «миротворческой миссии» стран Европы на территории Украины. Его слова приводит ТАСС.
«…Ирландия продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать движение Украины к членству в Евросоюзе», — отметил Михол Мартин.
Как указали в ТАСС, Правительство островного государства намеревается помогать так называемой «коалиции желающих», если она получит мандат Организации Объединенных наций.
По словам Михола Мартина, Республика предоставит «миротворцам» военную поддержку, которая не будет являться «летальной». Премьер-министр добавил, что уже обсудил этот вопрос с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.
Стоит добавить, что за последние несколько дней это не единственные новости, связанные с усилением амбиций так называемой «коалиции желающих». Ранее Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что уже готовы «точные планы» по размещению многотысячного военного контингента на Украине.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.