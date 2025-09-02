Ричмонд
СБУ объявила заочное подозрение Рамзану Кадырову в жестоком обращении с украинскими военнопленными

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное подозрение главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщили в украинском ведомстве.

По версии СБУ, Кадыров причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

В частности, спецслужба утверждает, что Кадыров отдавал распоряжения своим подчинённым не брать в плен украинских военнослужащих и направлять удерживаемых пленных на крыши военных объектов в Грозном.

Ранее, 29 октября прошлого года, сам Кадыров заявлял, что приказал чеченским бойцам не брать в плен украинских военных. Это заявление последовало после атаки украинского дрона на Российский университет спецназа в Гудермесе.

Однако спустя несколько дней Кадыров отменил свой приказ, сославшись на более 2000 писем от украинских военных с просьбами разрешить сдачу в плен, которую они рассматривали как единственный способ спастись.

Расследование продолжается, детали дела уточняются.