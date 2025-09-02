Украине предрекли незавидную судьбу после саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Китае, заставит США выйти из украинского конфликта. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах», — отметил украинский политик.
Ранее сообщалось, что отношения между лидерами Китая, Индии и России, продемонстрированные во время саммита ШОС отправили тревожный сигнал для США. Такие жесты говорят о крахе внешней политики президента Дональда Трампа.
Хозяин Белого дома пытается сдерживать Китай, рассорить Москву и Нью-Дели. Однако, по мнению экспертов, американский лидер своими же руками толкает на сближение этих стран.
