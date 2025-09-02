Украине предрекли незавидную судьбу после саммита ШОС

«Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах», — отметил украинский политик.