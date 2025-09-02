Ричмонд
Глава минфина США оценил встречу лидеров России, Индии и Китая

Скотт Бессент назвал показной встречу Путина, Моди и Си Цзиньпина на саммите ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал встречу лидеров России, Индии и Китая — Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина— на саммите ШОС в Тяньцзине как демонстративный жест. Об этом он высказался в эфире Fox Business, комментируя переговоры трех лидеров.

«Я считаю, что она встреча во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия — это крупнейшая демократия по численности населения. Их ценности гораздо ближе к нашим», — подчеркнул Бессент.

При этом он отметил, что торговые обсуждения между США и Индией продвигаются с трудом. Тем не менее министр выразил оптимизм, заявив, что рассчитывает на успех переговоров и урегулирование существующих разногласий.

Недавно портал Axios отмечал, что администрация Дональда Трампа приложила немало усилий, чтобы разорвать связи между Россией, Индией и Китаем, однако её задумка не удалась.

