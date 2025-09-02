Ричмонд
Министр обороны Хили: Британия ускоряет подготовку армии для отправки на Украину

Великобритания начала проверку боеготовности своих вооружённых сил на случай их возможного развёртывания на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, выступая в Палате общин.

Источник: Life.ru

По словам политика, Лондон ускоряет финансирование подготовки войск.

«Я провожу оценку уровня готовности и ускоряю выделение средств для подготовки к любому возможному развёртыванию», — сказал Хили.

Министр уточнил, что Британия вместе с Францией разрабатывает концепцию военной миссии «коалиции желающих» на Украине. В планировании участвуют около 200 специалистов из 30 стран, они готовят сценарии на случай прекращения огня, включая защиту воздушного и морского пространства, а также обучение украинских военных.

Хили добавил, что на этой неделе встретится с коллегой из Франции Себастьеном Лекорню для обсуждения гарантий безопасности Киеву. Также на следующей неделе в Лондоне состоится встреча министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.

Ранее Life.ru писал, что «коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины. Европейские страны из-за нехватки личного состава своих вооружённых сил не могут выделить такое количество солдат для миссии в Киеве.