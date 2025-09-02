Министр обороны Хили: Британия ускоряет подготовку армии для отправки на Украину

Министр уточнил, что Британия вместе с Францией разрабатывает концепцию военной миссии «коалиции желающих» на Украине. В планировании участвуют около 200 специалистов из 30 стран, они готовят сценарии на случай прекращения огня, включая защиту воздушного и морского пространства, а также обучение украинских военных.