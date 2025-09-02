Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР создала новый двигатель для МБР «Хвасон-19» и ракеты «Хвасон-20»

Ким Чен Ын предложил наградить ученых государственными наградами за вклад в ракетные технологии КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын, находясь с визитом в Китае, 1 сентября посетил Научно-исследовательский институт Комплексного центра по изучению химических материалов при Главном управлении ракетостроения.

Там он лично ознакомился с итогами испытаний передового твердотопливного двигателя, который, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), станет основой для межконтинентальных баллистических ракет нового поколения — «Хвасон-19» и «Хвасон-20».

Двигатель, созданный с применением высокопрочного композиционного материала на основе углеродного волокна, два года проходил тщательные наземные тесты. Его максимальная тяга достигает 1 960 килоньютонов. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын активно обсуждал создание специализированной производственной базы для серийного выпуска таких двигателей.

«Результаты этой работы открывают путь к значительным переменам в укреплении наших стратегических ракетных сил и наращивании их мощи», — заявил Ким Чен Ын. Он также высоко оценил труд ученых, предложив наградить их государственными наградами за вклад в развитие ракетных технологий КНДР.

Ранее Минобороны России показало боевую работу ЗРПК «Панцирь-С». Воины противовоздушной обороны могут поражать любые средства воздушного нападения.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше