КНДР создала новый двигатель для МБР «Хвасон-19» и ракеты «Хвасон-20»

Лидер КНДР Ким Чен Ын, находясь с визитом в Китае, 1 сентября посетил Научно-исследовательский институт Комплексного центра по изучению химических материалов при Главном управлении ракетостроения.
Там он лично ознакомился с итогами испытаний передового твердотопливного двигателя, который, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), станет основой для межконтинентальных баллистических ракет нового поколения — «Хвасон-19» и «Хвасон-20».
Двигатель, созданный с применением высокопрочного композиционного материала на основе углеродного волокна, два года проходил тщательные наземные тесты. Его максимальная тяга достигает 1 960 килоньютонов. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын активно обсуждал создание специализированной производственной базы для серийного выпуска таких двигателей.
«Результаты этой работы открывают путь к значительным переменам в укреплении наших стратегических ракетных сил и наращивании их мощи», — заявил Ким Чен Ын. Он также высоко оценил труд ученых, предложив наградить их государственными наградами за вклад в развитие ракетных технологий КНДР.
Ранее Минобороны России показало боевую работу ЗРПК «Панцирь-С». Воины противовоздушной обороны могут поражать любые средства воздушного нападения.