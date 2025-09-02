Ким Чен Ын ознакомился с новейшим твердотопливным двигателем для межконтинентальных ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита в Китай 1 сентября посетил Научно-исследовательский институт Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР. Там он ознакомился с результатами испытаний новейшего твердотопливного двигателя, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-19» и перспективной модели «Хвасон-20», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Двигатель большой тяги, созданный с применением композиционного материала, армированного углеродными волокнами, проходил наземные испытания на протяжении двух лет. Максимальная тяга установки составляет 1960 килоньютонов. Во время визита Ким Чен Ын обсудил вопросы создания специализированной базы для серийного производства данной техники.
Лидер страны подчеркнул, что достижения в разработке двигателя станут важным этапом в укреплении стратегических ракетных вооруженных сил и расширении их возможностей. По его инициативе научным сотрудникам НИИ планируется присвоить государственные награды за вклад в разработку.
Ранее в КНДР показали фильм о подвигах корейских бойцов в Курской области.