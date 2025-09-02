НАТО стягивает многотысячные войска на границу с Россией

В Польше стартовали военные учения под названием «Железный защитник», которые не проводились последние несколько лет. Маневры с участием многотысячной группировки войск совместно с НАТО проводятся в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», сообщили в Генштабе войск Польши.
«18-я механизированная дивизия начала передислокацию войск и техники в рамках первого этапа учений “Железные ворота — 25” — одного из ключевых маневров, проводимых в рамках группы учений “Железный защитник — 25”, — говорится в официальном сообщении.
Войсковые подразделения будут дислоцированы на полигон в Ожише. Он находится всего в 70 километрах от границы с Калининградской областью. Сообщается, что в учениях будет задействовано свыше 30 тысяч военнослужащих Польши и стран НАТО.
Масштабные учения были анонсированы еще в мае этого года министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом. Уже тогда он заявил, что это станет ответом «Западу-2025».
Ранее «МК» писал, что в Норвежском море прошла операция по поиску якобы российской подводной лодки, в которой участвовали США, Великобритания и Норвегия.
