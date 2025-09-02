WSJ: Лидеры РФ, КНР и Индии на саммите ШОС отправили мощный сигнал Штатам

— Лидеры КНР, РФ и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, это стало проявлением единства. Кадры, на которых Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом США на фоне того, как американский президент Дональд Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти, — сказано в статье.