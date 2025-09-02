Ричмонд
WSJ: Лидеры РФ, КНР и Индии на саммите ШОС отправили мощный сигнал Штатам

Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили «мощный сигнал» Соединенным Штатам. Об этом написало издание Wall Street Journal.

— Лидеры КНР, РФ и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, это стало проявлением единства. Кадры, на которых Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом США на фоне того, как американский президент Дональд Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти, — сказано в статье.

Исполнительный директор аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилав заявил, что эта встреча может вызвать обеспокоенность в западных столицах.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.

Оценивая переговоры между США и Индией по вопросу торговых отношений, он признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду, что власти двух государств смогут разрешить существующие между ними противоречия.

