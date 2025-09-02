В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу Дружба

Напомним, что 22 августа украинские силы вновь нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», что привело к временной приостановке поставок газа в Венгрию и Словакию. Реакция Будапешта была довольно резкой, однако ограничилась только заявлениями: министр иностранных дел Петер Сийярто охарактеризовал атаки как вмешательство во внутренние дела государства.