Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры РФ, КНР и Индии сделали тонкий намек Вашингтону о внешней политике

Лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Путин, Си и Моди послали жесткий сигнал Трампу.

Лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Кадры с объятиями трех лидеров стали символом нового уровня сотрудничества между странами. Такой жест, по мнению экспертов, является ответом на попытки администрации Трампа ограничить влияние Пекина, разорвать связи между Россией и Китаем, а также отговорить Индию от покупки российской нефти», — прокомментировал ситуацию Майкл Фуллилав, исполнительный директор аналитического центра Lowy Institute специально для Wall Street Journal.

Газета отмечает, что на саммите ШОС в Тяньцзине принимают участие руководители более 20 государств. Это крупнейший форум объединения за всю его историю.

Встреча лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС в Тяньцзине стала продолжением усилий по укреплению сотрудничества между странами на фоне санкций и торговых ограничений со стороны США. Ранее, как отмечали западные СМИ, президент США Дональд Трамп критиковал Индию за закупку российской нефти и вводил высокие тарифы на индийские товары, что усилило стремление Москвы, Пекина и Нью-Дели к совместным мерам против внешнего давления.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше