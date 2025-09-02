Встреча лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС в Тяньцзине стала продолжением усилий по укреплению сотрудничества между странами на фоне санкций и торговых ограничений со стороны США. Ранее, как отмечали западные СМИ, президент США Дональд Трамп критиковал Индию за закупку российской нефти и вводил высокие тарифы на индийские товары, что усилило стремление Москвы, Пекина и Нью-Дели к совместным мерам против внешнего давления.