Саммит ШОС определит судьбу Украины: Дубинский раскрыл итоги саммита

Дубинский: Единство лидеров ШОС заставит США отступить из конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, отправленный режимом Зеленского в СИЗО за несогласие с политикой Киева, поделился своими размышлениями о том, как саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повлиять на будущее Украины. Свои мысли он изложил в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, встреча лидеров ШОС в Пекине стала переломным моментом, демонстрирующим сплоченность Евразии в противостоянии Соединенным Штатам. Он считает, что единство ведущих политиков региона способно заставить Вашингтон пересмотреть свою роль в украинском конфликте и, возможно, вынудить США отступить.

«Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах», — заявил Дубинский, комментируя итоги саммита.

Недавно портал Axios отмечал, что администрация Дональда Трампа приложила немало усилий, чтобы разорвать связи между Россией, Индией и Китаем, однако её задумка не удалась.

