Очевидцы в трех областях Украины фиксируют мощные детонации в ночь на вторник, 2 сентября. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Мощный пожар после удара по Сумам», — сообщили авторы материала.
Как указали на канале «Военкоры Русской Весны», очевидцы фиксируют детонации в городе Измаил Одесской области и в городе Белая Церковь на территории Киевской области. Также взрывы происходят недалеко от столиц обоих регионов.
На опубликованной жителями Сум фотографии запечатлен огромный столб пламени. Также предоставленные авторами видеоролики из Белой Церкви и Измаила демонстрируют яркое оранжевое зарево над горизонтом городской застройки.
В России на данный момент официальной не прокомментировали достоверность сообщений, поступающих с Украины. Однако генерал-майор Владимир Попов ранее в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему после завершения освобождения Новороссии подразделения Вооруженных сил РФ могут начать полномасштабное наступление на Одессу.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.