Очевидцы сообщают о серии мощных детонаций в Сумах, а также под Киевом и Одессой

В России на данный момент официальной не прокомментировали достоверность сообщений, поступающих с Украины. Однако генерал-майор Владимир Попов ранее в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему после завершения освобождения Новороссии подразделения Вооруженных сил РФ могут начать полномасштабное наступление на Одессу.