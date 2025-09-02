В Венгрии заявили о подготовке новой атаки Киева на «Дружбу»

Киев готовит новый удар по нефтепроводу «Дружба», заявил директор по коммуникациям венгерского правящей партии «Фидес», член парламента от партии Тамаш Менцер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Он опубликовал фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, который заявил, что, если нефтепровод восстановят после атаки ВСУ, Украина «захочет снова его остановить, для этого надо снова ударить».
«Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод “Дружба”. Эти атаки наносят больший вред Венгрии и Словакии, чем России. Украинцы атакуют нас. Нашу энергетическую безопасность, наш суверенитет», — написал Менцер.
Он также обратил внимание на поведение Брюсселя, который письменно пообещал принимать против подобных атак, однако «смотрит на них и бездействует». По словам Менцера, атаками на «Дружбу» Киев пытается вынудить Венгрию поддержать членство Украины в Евросоюзе. «Мы никогда не поддадимся украинскому шантажу», — подчеркнул Менцер.
По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.
22 августа глава МИД Венгрии сообщил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, прекратил работу из-за атаки. Факт удара по нефтепроводу подтвердил министр экономики Словакии Денис Саков.
Всего Венгрия трижды обвинила Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию.
28 августа венгерское управление по миграции сообщило, что власти страны на три года запретили въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему силами БПЛА украинской армии майору Роберту Бровди. Будапешт считает его ответственным за удары по нефтепроводу «Дружба». После этого Украина вручила ноту протеста Венгрии.