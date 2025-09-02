Ричмонд
Странам ШОС не интересен конфликт на Украине из-за силы Путина

Украинскому кризису не нашлось места в итоговой декларации Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в ходе саммита ШОС в Китае.

Украинскому кризису не нашлось места в итоговой декларации Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в ходе саммита ШОС в Китае. Причиной тому — самостоятельность России в урегулировании этого конфликта, и ей не нужна помощь, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях в Тяньцзине. Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (Путина) все под контролем. Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно», — предположил возможные рассуждения президента России Владимира Путина эксперт.

Меркурис также сделал заявление и в адрес самого главы российского государства. Он отметил, что Путин в очередной раз доказал самостоятельность и силу как политика.

Ранее «МК» писал, что саммит ШОС заставит США выйти из украинского конфликта. Встреча Си, Моди и Путина в Пекине — историческое событие единения Евразии против США.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
