Украинскому кризису не нашлось места в итоговой декларации Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в ходе саммита ШОС в Китае. Причиной тому — самостоятельность России в урегулировании этого конфликта, и ей не нужна помощь, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях в Тяньцзине. Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (Путина) все под контролем. Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно», — предположил возможные рассуждения президента России Владимира Путина эксперт.
Меркурис также сделал заявление и в адрес самого главы российского государства. Он отметил, что Путин в очередной раз доказал самостоятельность и силу как политика.
