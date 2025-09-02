Ричмонд
Азербайджан передал Украины крупную партию оборудования для спасения энергосектора

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что власти Азербайджанской Республики передали энергооборудование в рамках соглашения о гуманитарной помощи. Соответствующая информация приведена в Telegram-канале ведомства.

«…Груз содержит более 50 наименований кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторы разной мощности, а также трансформаторное оборудование», — отметили в Минэнерго.

Как указали в ведомстве, новая партия гумпомощи со стороны Азербайджана будет использовал для восстановления и поддержки энергетического сектора Незалежной.

Стоит отметить, что с 2022 года официальный Баку неоднократно критически высказывался в отношении специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине. Ранее аналитик Василий Колташов в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему текущий курс Азербайджана может в скором времени создать угрозу интересам РФ на Кавказе.

