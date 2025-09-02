Азербайджан передал Украины крупную партию оборудования для спасения энергосектора

Стоит отметить, что с 2022 года официальный Баку неоднократно критически высказывался в отношении специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине. Ранее аналитик Василий Колташов в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему текущий курс Азербайджана может в скором времени создать угрозу интересам РФ на Кавказе.