Британский геополитический эксперт Александр Меркурис поделился размышлениями о том, почему в итоговой декларации саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не упомянули ситуацию на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The Duran.
По словам Меркуриса, украинский вопрос не вошел в повестку саммита, так как Россия способна самостоятельно справиться с этим вызовом. Именно поэтому в документе ШОС нет ни слова об этом конфликте, подчеркнул аналитик.
«Эта тема вообще не фигурирует в публичных заявлениях в Тяньцзине. Нам нет необходимости обсуждать Украину», — заявил Меркурис.
Кроме того, эксперт отметил, что на саммите в Тяньцзине президент России Владимир Путин в очередной раз показал себя как независимый и уверенный лидер.
Напомним, в воскресенье, 31 августа, президент России прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине и провел ряд встреч с лидерами других стран.