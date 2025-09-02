Axios: попытки Трампа разобщить Россию, Индию и Китай не дают результатов

Попытки президента США Дональда Трампа разобщить Россию, Индию и Китай не приносят результатов, написал портал Axios.
В статье отмечается, что американский лидер активно старается вбить клин между Москвой и Нью-Дели. Одновременно с этим он стремится дистанцировать РФ от Китая.
При этом, как сказано в материале, индийский премьер-министр Нарендра Моди, столкнувшись с тарифами и угрозами со стороны США, гораздо более дружелюбно, чем обычно, пообщался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Авторы публикации подчеркивают, что фотографию всех трёх лидеров, на которой они «буквально держатся за руки», можно расценивать по меньшей мере как символический удар. Также говорится, что введение американских пошлин против Нью-Дели из-за поставок российской нефти «возмутило» Индию.
По словам журналистов, Моди своими действиями показал, что индийская сторона не откажется от сырья из РФ. Кроме того, премьер-министр Индии предпринял шаги по налаживанию отношений с Китаем.
Напомним, 25-й саммит ШОС состоялся с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Физиогномист Олег Воеводин в беседе с aif.ru заявил, что Си Цзиньпин и Нарендра Моди очень внимательно слушали российского лидера Владимира Путина перед заседанием Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Эксперт также добавил, что президент РФ был рад встрече с премьер-министром Индии и председателем КНР.