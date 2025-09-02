Жест трех лидеров на саммите ШОС взволновал Запад: Вашингтон получил мощный сигнал из Тяньцзиня

Единство, продемонстрированное лидерами России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), стало мощным сигналом для Соединенных Штатов. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.
Как отмечается в публикации, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита взялись за руки и заявили о намерении углублять сотрудничество. На Западе такой жест расценили как ответ Вашингтону на фоне стремления американского президента Дональда Трампа сдерживать Китай, разорвать связи между Москвой и Пекином и прекратить импорт российской нефти Индией.
Исполнительный директор аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилав заявил, что встреча вызовет тревогу в западных столицах. По его мнению, мягкое обращение Трампа с Владимиром Путиным не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, жесткая позиция в отношении Нарендры Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и улучшению взаимодействия с Китаем.
Впрочем, тот факт, что встреча лидеров задела Вашингтон, можно понять по заявлению министра финансов США Скотта Бессента. Выступая в эфире Fox Business, он заявил, что считает встречу во многом показной. Бессент подчеркнул, что Индия является крупнейшей демократией по численности населения, и ее ценности, по его мнению, гораздо ближе к американским. При этом он признал, что торговые переговоры между США и Индией продвигаются с трудом.
Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги прошедших саммитов ШОС и ШОС+. По словам министра, дискуссии были содержательными и затрагивали разные направления сотрудничества.
Саммит ШОС с участием президента Путина и руководителей более двадцати государств начал свою работу 31 августа в китайском городе Тяньцзинь. Сейчас в объединение входят десять государств-членов, включая Россию, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Организация также имеет двух наблюдателей и четырнадцать партнеров по диалогу, являясь крупнейшей региональной структурой в мире по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.