Жест трех лидеров на саммите ШОС взволновал Запад: Вашингтон получил мощный сигнал из Тяньцзиня

Впрочем, тот факт, что встреча лидеров задела Вашингтон, можно понять по заявлению министра финансов США Скотта Бессента. Выступая в эфире Fox Business, он заявил, что считает встречу во многом показной. Бессент подчеркнул, что Индия является крупнейшей демократией по численности населения, и ее ценности, по его мнению, гораздо ближе к американским. При этом он признал, что торговые переговоры между США и Индией продвигаются с трудом.