Черновик статьи польского министра раскрал правду о масштабах поставок оружия для ВСУ

Согласно информации журналистов, с киевской элитой уже много лет сотрудничают как частные производители вооружений, так и находящиеся в государственной собственности предприятий. В ТАСС отметили, что все взаимодействие курируется Министерством обороны Польши, выступающим ключевым заказчиком и координатором.