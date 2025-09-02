Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон

В НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов КНДР испытали новый твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет. С результатами испытаний ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Двигатель, обладающий максимальной тягой в 1960 килоньютонов, планируют использовать для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20».

Двигатель с большой тягой изготовили с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Он проходил наземные испытания в течение двух лет.

Ранее китайский военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что российская межконтинентальная ракета «Буревестник» в состоянии изменить глобальный баланс стратегических ядерных сил. Эксперт считает, что эта разработка представляет собой «уникальное оружие», так как использует ядерную энергию, что позволяет ракете иметь почти бесконечную дальность.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше