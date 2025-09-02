В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон

Двигатель, обладающий максимальной тягой в 1960 килоньютонов, планируют использовать для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20».
Двигатель с большой тягой изготовили с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Он проходил наземные испытания в течение двух лет.
Ранее китайский военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что российская межконтинентальная ракета «Буревестник» в состоянии изменить глобальный баланс стратегических ядерных сил. Эксперт считает, что эта разработка представляет собой «уникальное оружие», так как использует ядерную энергию, что позволяет ракете иметь почти бесконечную дальность.