В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон

Ранее китайский военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что российская межконтинентальная ракета «Буревестник» в состоянии изменить глобальный баланс стратегических ядерных сил. Эксперт считает, что эта разработка представляет собой «уникальное оружие», так как использует ядерную энергию, что позволяет ракете иметь почти бесконечную дальность.