Трамп наградит попавшего в ДТП экс-мэра Джулиани Президентской медалью Свободы

Как сообщал Life.ru, 81-летний Джулиани попал в ДТП 1 сентября. В его автомобиль въехали сзади на высокой скорости. После инцидента бывшего чиновника доставили в ближайший травмпункт. Отметим, что Джулиани работал над делом о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года.