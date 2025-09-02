Ричмонд
Трамп наградит попавшего в ДТП экс-мэра Джулиани Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп объявил, что бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Рудольф Джулиани получит Президентскую медаль Свободы. Это высшая гражданская награда в стране. Глава Белого дома сообщил об этом на своей странице в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Я рад объявить, что Руди Джулиани получит Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду нашей страны. Подробности о времени и месте будут сообщены позже», — отметил Трамп.

Президентскую медаль Свободы вручают за весомый вклад в безопасность и национальные интересы США. Награду также присуждают за достижения в науке, культуре и общественной деятельности.

Как сообщал Life.ru, 81-летний Джулиани попал в ДТП 1 сентября. В его автомобиль въехали сзади на высокой скорости. После инцидента бывшего чиновника доставили в ближайший травмпункт. Отметим, что Джулиани работал над делом о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

