«Глобальная гармония»: на фоне конфликта с США Мадуро поддержал новый проект ШОС

Николас Мадуро, Президент Венесуэлы, заявил, что поддержал предложение руководства Китая о создании системы глобального управления. Подробности приводит местный канал teleSUR.
«Этот проект направлен на мир, развитие, общее будущее и глобальную гармонию», — подчеркнул Николас Мадуро.
По словам главы Боливарианской Республики, китайский лидер Си Цзиньпин уже передал ему документ, подтверждающий участие страны в программе. Как указали на teleSUR, Президент Венесуэлы в скором времени поставит свою подпись.
Стоит отметить, что заявление Николаса Мадуро было сделано на фоне усугубляющегося конфликта с Соединенными Штатами — несколькими часами ранее стало известно, что не менее 8 кораблей и 1 подлодка американского флота прибыли в акваторию латиноамериканской страны.
В свою очередь, обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале уже подвела общие итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, в ходе которого Си Цзиньпин и выступил с инициативой о глобальном управлении.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.