Летчик Романов объяснил сбой в навигации при посадке борта фон дер Ляйен

Летчик отметил, что проблемы с навигацией произошли не из-за внешнего вмешательства.

Источник: Аргументы и факты

Проблемы при посадке самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в болгарском Пловдиве могли быть вызваны внутренним сбоем, сообщил в беседе с aif.ru экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Напомним, накануне в аэропорту Пловдива фиксировались помехи, которые привели к отключению электронных средств навигации GPS. Уточняется, что пилотам пришлось сажать самолет с главой ЕК вручную, пользуясь бумажными картами.

Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что получила от болгарских властей информацию о том, что причиной сбоя стало якобы «вмешательство России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о создании Россией помех неверна.

«Вероятнее всего, проблемы произошли из-за неполадок с оборудованием — или на самом аэродроме, или непосредственно в самолете. Точную причину сложно назвать, но обвинения в адрес России безосновательны», — отметил эксперт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал деятельность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленной против России.

