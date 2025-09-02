Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победа России на СВО уничтожит НАТО и Евросоюз

Завершение украинского конфликта может привести к развалу НАТО и Евросоюза.

Завершение украинского конфликта может привести к развалу НАТО и Евросоюза. Такое мнение высказал отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор в эфире GBNews.

«Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО”. Я думаю, что все пойдет прахом», — отметил он.

Макгрегор также дал прогноз и по поводу дальнейшей судьбы Евросоюза после окончания конфликта на Украине. По его мнению, ЕС ждет та же судьба, что и НАТО. Европейское объединение находится в шатком положении, добавил он.

Ранее «МК» писал, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Китае, заставит США выйти из украинского конфликта. Это историческое событие единения Евразии против США.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше