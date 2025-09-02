«Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО”. Я думаю, что все пойдет прахом», — отметил он.
Макгрегор также дал прогноз и по поводу дальнейшей судьбы Евросоюза после окончания конфликта на Украине. По его мнению, ЕС ждет та же судьба, что и НАТО. Европейское объединение находится в шатком положении, добавил он.
Ранее «МК» писал, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Китае, заставит США выйти из украинского конфликта. Это историческое событие единения Евразии против США.
