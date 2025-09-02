Стало известно, чем Украина защищает свое воздушное пространство

Поставленные Украине, в частности Польшей и Словакией, МиГ-29 названы надежными фронтовыми истребителями. Несмотря на некоторое отставание от западных аналогов по техническим параметрам, этот тип самолета хорошо освоен украинскими летчиками и эффективно используется для прикрытия аэродромов и тактической поддержки сухопутных подразделений.