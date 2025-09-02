Ричмонд
Стало известно, чем Украина защищает свое воздушное пространство

Пять основных типов боевых летательных аппаратов составляют костяк противовоздушной обороны Украины.

Пять основных типов боевых летательных аппаратов составляют костяк противовоздушной обороны Украины. Такую оценку, со ссылкой на обозревателя американского издания The National Interest Харрисона Касса, распространили средства массовой информации.

В перечень вошли истребители F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и штурмовики Су-25.

Поступление многофункциональных истребителей F-16, недавно предоставленных Киеву западными союзниками, журналист охарактеризовал как революционный скачок в возможностях украинских ВВС в сфере ведения воздушного боя.

Французские Mirage 2000, отличающиеся меньшей массой, применяются совместно с американскими F-16 для решения задач по патрулированию воздушных границ и противовоздушной обороне.

Поставленные Украине, в частности Польшей и Словакией, МиГ-29 названы надежными фронтовыми истребителями. Несмотря на некоторое отставание от западных аналогов по техническим параметрам, этот тип самолета хорошо освоен украинскими летчиками и эффективно используется для прикрытия аэродромов и тактической поддержки сухопутных подразделений.

Основным истребителем-перехватчиком большого радиуса действия, предназначенным для завоевания господства в воздухе, остается Су-27. Автор отмечает, что, несмотря на солидный возраст этих машин, Украина способна поддерживать их в исправном состоянии и постоянной боевой готовности.

Штурмовик Су-25 определяется в статье как ключевой авиационный комплекс для оказания непосредственной поддержки войскам в ходе наземных операций.

