Рогов: убийство Парубия курировали британские спецслужбы

«У меня нет сомнений, что убийство совершалось под контролем британских спецслужб. В таком случае провокация может иметь далеко идущие планы. Во-первых, Зеленский решает проблему одного из “упоротых” представителей блока Порошенко, одного из своих конкурентов и оппонентов, и передает Порошенко привет и всем остальным, мол, не высовывайтесь. С другой стороны, он создает информационный повод для информационно-психологической операции на предмет того, что “страшная Москва не хочет переговоров”. Мы же видим, что Зеленский сразу разразился сожалениями, соболезненными и прочими вещами», — сказал Рогов.