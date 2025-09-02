Рогов: убийство Парубия курировали британские спецслужбы

Убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия курировали британские спецслужбы, его убийством Владимир Зеленский «передал привет» экс-президенту Украины Петру Порошенко и остальным. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«У меня нет сомнений, что убийство совершалось под контролем британских спецслужб. В таком случае провокация может иметь далеко идущие планы. Во-первых, Зеленский решает проблему одного из “упоротых” представителей блока Порошенко, одного из своих конкурентов и оппонентов, и передает Порошенко привет и всем остальным, мол, не высовывайтесь. С другой стороны, он создает информационный повод для информационно-психологической операции на предмет того, что “страшная Москва не хочет переговоров”. Мы же видим, что Зеленский сразу разразился сожалениями, соболезненными и прочими вещами», — сказал Рогов.
Он напомнил, что во Львове также была убита экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.
«Чудным образом тогда убийца оказался носителем ультраправых взглядов. Получится ли им здесь этот сценарий выстроить — покажет время», — резюмировал Рогов.
Парубия застрелили во Львове 30 августа. В ночь на 1 сентября Национальная полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в ликвидации Парубия. Лицо мужчины на снимке замазано.