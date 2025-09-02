Россия сохранит лидерство в мировом проекте, который не затрагивают войны

«Дело в том, что проект МКС начался со взаимодействия двух стран: РФ и США. У них были цели, которые можно было реализовать только совместными усилиями. Американцам нужно было получить от нас технологии создания долговременных орбитальных станций (ДОС), которыми они не владели. Конечно, они думали о том, чтобы научиться делать их самостоятельно. Однако поняв, как много на это уйдет времени и ресурсов, быстро отказались от этой идеи. А нам нужны были средства на другие проекты, это были суровые 90-е…», — сказал он.