«Снова бряцают оружием». Патрушев назвал «самоубийственной» политику Японии

Капитуляция Японии стала для СССР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона символом победы над милитаризмом, однако НАТО предпринял немало усилий для восстановления военной мощи этой страны. Об этом помощник президента, председатель Москвой коллегии России Николай Патрушев рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября.
«Декларируемый Токио пацифизм остался только на бумаге. Судите сами. В японском флоте имеются так называемые эсминцы-вертолетоносцы. Казалось бы, их основное предназначение — противолодочная оборона. Однако, на самом деле, это настоящие авианосцы, способные принимать новейшие истребители типа американских F-35. Токио планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин», — рассказал Патрушев.
Он констатировал, что Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира. «Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы», — добавил глава Морской коллегии.
В Токио не скрывают, что по-прежнему видят своими врагами две страны — Россию и Китай, отметил Патрушев. «По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны», — сказал помощник главы государства.
Патрушев выразил надежду, что «в японских элитах возобладает здравый смысл, и они прекратят проводить самоубийственную политику милитаризации, бряцать оружием в сторону двух мощнейших сопредельных держав — России и Китая». А пока это происходит, Россия не может сидеть сложа руки. «Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке, усиление нашей морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства», — подчеркнул помощник президента РФ.
