Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине

Началась трехсторонняя встреча РФ — Китай — Монголия с участием Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин начал рабочую программу в столице Китая с трехсторонней встречи с лидерами государств. Переговоры с участием глав России, Китая и Монголии стартовали в здании Дома народных собраний, сообщает РИА Новости.

В подобном формате встреча проходит в седьмой раз. Сторонам важно подвести итоги совместной работы, которая проводилась в рамках трехстороннего формата за последние три года. Основной задачей встречи является определение конкретных планов по дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

На данный момент российский лидер находится в Китае. У него продолжается официальный визит, запланированный на 31 августа — 3 сентября. Поездка главы государства началась с Тяньцзиня. Там он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.

В частности, состоялись переговоры с премьер-министром Непала Шармой Оли, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше