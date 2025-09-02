Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине

Президент Владимир Путин начал рабочую программу в столице Китая с трехсторонней встречи с лидерами государств. Переговоры с участием глав России, Китая и Монголии стартовали в здании Дома народных собраний, сообщает РИА Новости.
В подобном формате встреча проходит в седьмой раз. Сторонам важно подвести итоги совместной работы, которая проводилась в рамках трехстороннего формата за последние три года. Основной задачей встречи является определение конкретных планов по дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
На данный момент российский лидер находится в Китае. У него продолжается официальный визит, запланированный на 31 августа — 3 сентября. Поездка главы государства началась с Тяньцзиня. Там он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.
В частности, состоялись переговоры с премьер-министром Непала Шармой Оли, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.