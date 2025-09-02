Ричмонд
В Пекине началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

В Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине началась трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Этот саммит проходит уже в седьмой раз.

Источник: Life.ru

После традиционной церемонии фотографирования Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал «Фуцзянь».

Совместное фотографирование Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха. Видео © Life.ru.

Последний раз лидеры собирались в формате саммите Россия — Китай — Монголия в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС.

Напомним, Путин прибыл в Пекин 1 сентября из Тяньцзиня, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рабочий день главы российского государства на старте осени продлился 14 часов.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
