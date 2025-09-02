В Пекине началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

После традиционной церемонии фотографирования Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал «Фуцзянь».
Совместное фотографирование Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха. Видео © Life.ru.
Последний раз лидеры собирались в формате саммите Россия — Китай — Монголия в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС.
Напомним, Путин прибыл в Пекин 1 сентября из Тяньцзиня, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рабочий день главы российского государства на старте осени продлился 14 часов.