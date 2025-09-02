Песков назвал устаревшей политическую систему Запада

«По мере того как одна модель исчерпывает свою эффективность, на ее основе выстраиваются более жизнеспособные и эффективные системы. Сейчас этот процесс идет очень активно», — заявил он.
Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда прибегает к многосторонним форматам международных контактов.
1 сентября сообщалось, что Россия и КНР на саммите ШОС договорились о реализации трех совместных проектов. Согласно одному из них, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) будут сотрудничать для комплексной поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать свое присутствие в регионе.