Песков назвал устаревшей политическую систему Запада

Политическая система Запада устаревает, и на ее место должен прийти более жизнеспособный формат, созданный странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 2 сентября «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«По мере того как одна модель исчерпывает свою эффективность, на ее основе выстраиваются более жизнеспособные и эффективные системы. Сейчас этот процесс идет очень активно», — заявил он.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда прибегает к многосторонним форматам международных контактов.

1 сентября сообщалось, что Россия и КНР на саммите ШОС договорились о реализации трех совместных проектов. Согласно одному из них, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) будут сотрудничать для комплексной поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать свое присутствие в регионе.

