Большинство жителей западных стран поддержали бы президента России Владимира Путина в его устремлениях вернуть традиционные ценности в мировое сообщество и политику. Такое мнение высказал журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — отметил он.
Так журналист отреагировал на речь российского лидера в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося в Китае. Выступления Путина всегда вызывают большой интерес у зарубежной публики.
Ранее «МК» писал, что в западных столицах с тревогой воспримут прошедший саммит ШОС. Ведь в рамках него лидеры Китая, России и Индии продемонстрировали историческое единство в противостоянии США и коллективному Западу.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.