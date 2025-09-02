Ричмонд
На Западе миллионы людей поддерживают Путина в одном вопросе

Большинство жителей западных стран поддержали бы президента России Владимира Путина в его устремлениях вернуть традиционные ценности в мировое сообщество и политику.

Большинство жителей западных стран поддержали бы президента России Владимира Путина в его устремлениях вернуть традиционные ценности в мировое сообщество и политику. Такое мнение высказал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — отметил он.

Так журналист отреагировал на речь российского лидера в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося в Китае. Выступления Путина всегда вызывают большой интерес у зарубежной публики.

Ранее «МК» писал, что в западных столицах с тревогой воспримут прошедший саммит ШОС. Ведь в рамках него лидеры Китая, России и Индии продемонстрировали историческое единство в противостоянии США и коллективному Западу.

