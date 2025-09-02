В Госдуме допустили снижение ключевой ставки уже в сентябре

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в сентябре возможно снижение ключевой ставки Банка России до 17% годовых. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что уменьшение не превысит 100 базисных пунктов и будет осуществлено с осторожностью, учитывая разнонаправленные изменения цен на товары.