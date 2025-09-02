Ричмонд
Кремль показал кадры фотографирования лидеров РФ, Китая и Монголии

На кадрах можно увидеть, как Си Цзиньпин приветствуют Путина и Хурэлсуха перед фотографированием.

Кремль опубликовал видеозапись с моментом совместного фотографирования президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом перед их встречей в Пекине.

Российский лидер проводит с ними переговоры в Доме народных собраний. На кадрах можно увидеть, как Си Цзиньпин встречает Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха. Участники мероприятия приветствуют друг друга и выстраиваются для совместного снимка.

Напомним, президент РФ находится в Китае с четырехдневным визитом. Путин прибыл в КНР 31 августа. Ранее он принял участие в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в китайском Тяньцзине.

