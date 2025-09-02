Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил на трёхсторонней встрече с руководителями Монголии и Китая, что Россия искренне заинтересована в развитии отношений с обеими странами.
«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что Россия придает большое значение углублению успешного сотрудничества, которое должно обогащаться новыми аспектами и перспективами.
Известно, что сегодня 2 российский лидер начинает свой официальный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин встречает президента России в Пекине, как главного и самого почетного гостя праздничных дней.
2 сентября Владимир Путин начинает свой официальный визит в Китай. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.