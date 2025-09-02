Ричмонд
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходит в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Чуть ранее лидеры принимали участие в трехстороннем саммите Россия — Китай — Монголия.

Планируется, что в двустороннем формате Путин и Си Цзиньпин рассмотрят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня. Это уже шестой контакт руководителей России и Китая с начала года. В январе они общались по видео-конференц-связи, в мае — виделись в Москве. Еще трижды лидеры созванивались по телефону.

