Путин отметил, чего ждет от Монголии и Китая

«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — сказал Путин в ходе встречи. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Российский лидер отметил также, что для Москвы важно не только поддерживать сложившееся сотрудничество, но и придавать ему новые формы.