Си Цзиньпин сделал заявления об отношениях Китая, России и Монголии: что он сказал

Си Цзиньпин: КНР ценит проекты с участием Китая, России и Монголии.

Источник: Комсомольская правда

Пекин придает большое значение трехсторонним экономическим, научно-техническим и культурно-гуманитарным проектам с участием Китая, России и Монголии. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество придало новый импульс нашему трехстороннему сотрудничеству… Китайская сторона это высоко ценит», — сказал в ходе трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Трехсторонняя встреча началась в пекинском Доме народных собраний.

Напомним, российский лидер прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В аэропорту Биньхай города Тяньцзинь президенту России устроили торжественную встречу с красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Визит Путина в КНР продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Во вторник, 2 сентября, Владимир Путин начинает свой официальный визит в Китай. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

