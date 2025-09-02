В Пекине проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В столице Китая стартовали трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Китая и Монголии. В своем выступлении глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности страны укреплять отношения с с двумя соседними государствами, передает РИА Новости.
«Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать изначальную цель сотрудничества, устранять внешние помехи, сообща продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества», — отметил китайский лидер.
В свою очередь президент России Владимир Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями. По его словам, народы трех стран объединяют дружба и взаимная поддержка.
Ранее «МК» писал, что стала известна переговорная повестка между Путиным и Си Цзиньпином.
