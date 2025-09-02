WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС отправили мощный сигнал Трампу

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стал демонстрацией тактического сближения Китая, России и Индии на фоне давления Вашингтона. Лидеры трех стран не только подчеркнули особый характер двусторонних контактов, но и зафиксировали готовность координировать позиции на международных площадках. Публичные жесты — рукопожатие Путина и Моди, их часовой разговор наедине, встреча Моди и Си по формуле «партнеры, а не соперники» — стали символами новой линии. Для США это выглядело как прямой сигнал: попытки разорвать связи и изолировать отдельных игроков пока не достигают цели, а напротив, провоцируют демонстративное единство в треугольнике Москва—Пекин—Нью-Дели.