Путин: Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия искренне стремится развивать отношения как с Монголией, так и с Китаем. Он озвучил это на трёхсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине.

Источник: Life.ru

Встреча Путина с лидерами Китая и Монголии. Видео © Life.ru.

«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество развивалось и получало новые формы. Путин также добавил, что Россия, Китай и Монголия выступают добрыми соседями.

«Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки», — сказал он.

Как сообщал Life.ru, встреча Путина с лидерами Китая и Монголии началась в Пекине утром 2 сентября. После традиционной церемонии фотографирования Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал «Фуцзянь».

