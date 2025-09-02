Ранее Life.ru писал, что в Пекине началась встреча Владимира Путина с лидерами Китая и Монголии. За день до этого президент РФ встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС, что на Западе назвали мощным сигналом США. Интересно, что советник Дональда Трампа резко раскритиковал дружбу Моди с Путиным и Си.