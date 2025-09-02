Ричмонд
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в широком составе

Президент РФ находится в Китае с четырехдневным визитом.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, в которых участвуют делегации обеих стран.

Ранее в Пекине прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Кроме того, сегодня запланированы его двусторонние встречи.

В Пекине президент также будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, в качестве главного гостя.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темами переговоров стали, в том числе конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

