Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю Победы в мировой антифашистской войне [в гостях] друг у друга, — отметил Си Цзиньпин. — Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН».

По словам Си Цзиньпина, совместное участие в торжествах показывает решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и исторической правды о ней.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении армии страны. На церемонии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше