Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне

«9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю Победы в мировой антифашистской войне [в гостях] друг у друга, — отметил Си Цзиньпин. — Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН».
По словам Си Цзиньпина, совместное участие в торжествах показывает решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и исторической правды о ней.
Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении армии страны. На церемонии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.