Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне

«9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю Победы в мировой антифашистской войне [в гостях] друг у друга, — отметил Си Цзиньпин. — Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН».